Поддельными молочными продуктами торговали в одном из тверских магазинов

СЕГОДНЯ 13:14 2019-09-12T13:14:57+03:00

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Отбор проб был произведен инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области в одой из торговых точек Твери.

Результат лабораторных исследований, которые проведи специалисты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории, показал неутешительный результат.

В частности, в пробах питьевого молока, произведенного в Краснодарском крае, выявлено присутствие лекарственных препаратов по показателю "сульфаметазин"; в сметане из Московской области присутствовали растительные масла и жиры; в сливочном масле из Московской области выявлена фальсификация жировой фазы масла и масляной пасты из коровьего молока жирами немолочного происхождения.

Выявленные факты являются нарушением требований Технического регламента Таможенного союза. Некачественная продукция изъята из оборота.

ИСТОЧНИК KP.RU