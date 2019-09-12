Тверичанин добровольно перевел мошенникам 30 тысяч рублей
В Заволжский отдел полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 25-летний местный житель. Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный человек и представился сотрудником банка.
Звонивший действовал по "стандартной" схеме: сообщил, что с банковской карты потерпевшего совершено несанкционированное списание средств и предложил заблокировать карту.
Собеседник продиктовал злоумышленнику данные карты и код, после чего деньги с его банковской карты были переведены на неизвестный счет. Ущерб составил 30 тысяч рублей.
Мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.
В настоящее время полицейские устанавливают личность подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
ИСТОЧНИК KP.RU