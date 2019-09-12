2019-09-12T13:04:39+03:00
Происшествия

Тверичанин добровольно перевел мошенникам 30 тысяч рублей

Мужчина продиктовал данные карты, думая, что разговаривает с сотрудником банка
Ольга ТРОФИМОВА
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Жителя Твери обманул фэйковый "работник бака"Жителя Твери обманул фэйковый "работник бака"Фото: Анастасия ОСИПОВА
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В Заволжский отдел полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 25-летний местный житель. Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный человек и представился сотрудником банка.

Звонивший действовал по "стандартной" схеме: сообщил, что с банковской карты потерпевшего совершено несанкционированное списание средств и предложил заблокировать карту.

Собеседник продиктовал злоумышленнику данные карты и код, после чего деньги с его банковской карты были переведены на неизвестный счет. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

Мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.

В настоящее время полицейские устанавливают личность подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

ИСТОЧНИК KP.RU

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