Тверичанин добровольно перевел мошенникам 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:04 2019-09-12T13:04:39+03:00

Мужчина продиктовал данные карты, думая, что разговаривает с сотрудником банка

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В Заволжский отдел полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 25-летний местный житель. Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный человек и представился сотрудником банка.

Звонивший действовал по "стандартной" схеме: сообщил, что с банковской карты потерпевшего совершено несанкционированное списание средств и предложил заблокировать карту.

Собеседник продиктовал злоумышленнику данные карты и код, после чего деньги с его банковской карты были переведены на неизвестный счет. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

Мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.

В настоящее время полицейские устанавливают личность подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

ИСТОЧНИК KP.RU