Двое жителей Тверской области нарубили леса на 380 тысяч рублей
Двоих подозреваемых в незаконной добыче древесины в особо крупном размере задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России "Вышневолоцкий" совместно с оперативниками Спировского отделения полиции.
Мужчины - 56 и 59 лет- были задержаны на месте преступления на территории Козловского участкового лесничества, в нескольких километрах от деревни Алуферьево.
На вырубе стражи правопорядка обнаружили трактор груженный бревнами хвойных пород объемом 26 кубических метров и бензопилы. Ущерб нанесенный злоумышленниками лесному фонду составил свыше 380 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. За незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере фигурантам грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом.
ИСТОЧНИК KP.RU