2019-09-12T12:51:39+03:00
Происшествия

Двое жителей Тверской области нарубили леса на 380 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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"Черных лесорубов" задержали на месте преступления Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области"Черных лесорубов" задержали на месте преступления Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области
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Двоих подозреваемых в незаконной добыче древесины в особо крупном размере задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России "Вышневолоцкий" совместно с оперативниками Спировского отделения полиции.

Мужчины - 56 и 59 лет- были задержаны на месте преступления на территории Козловского участкового лесничества, в нескольких километрах от деревни Алуферьево.

На вырубе стражи правопорядка обнаружили трактор груженный бревнами хвойных пород объемом 26 кубических метров и бензопилы. Ущерб нанесенный злоумышленниками лесному фонду составил свыше 380 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. За незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере фигурантам грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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