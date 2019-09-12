Комитет по делам молодежи Тверской области возглавила Александра Прохорова
Она назначена исполнять обязанности председателя
Комитет по делам молодежи Тверской области возглавила Александра Прохорова Фото: комитет по делам молодежи Тверской области
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Информация о том, что в Комитете по делам молодежи Тверской области новый руководитель, появилась на официальном сайте ведомства.
Исполнять обязанности председателя комитета назначена заместитель председателя Комитета Тверской области – начальник отдела организационно-методической работы Александра Прохорова. До нее кресло и.о. председателя занимал заместитель председателя Комитета по делам молодежи Тверской области Алексей Андреев. В этой должности он проработал около трех месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU