2019-09-12T10:41:59+03:00
Общество

Комитет по делам молодежи Тверской области возглавила Александра Прохорова

Она назначена исполнять обязанности председателя
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Комитет по делам молодежи Тверской области возглавила Александра Прохорова Фото: комитет по делам молодежи Тверской областиКомитет по делам молодежи Тверской области возглавила Александра Прохорова Фото: комитет по делам молодежи Тверской области
Изменить размер текста:

Информация о том, что в Комитете по делам молодежи Тверской области новый руководитель, появилась на официальном сайте ведомства.

Исполнять обязанности председателя комитета назначена заместитель председателя Комитета Тверской области – начальник отдела организационно-методической работы Александра Прохорова. До нее кресло и.о. председателя занимал заместитель председателя Комитета по делам молодежи Тверской области Алексей Андреев. В этой должности он проработал около трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24