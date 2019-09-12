СЕГОДНЯ 10:41 2019-09-12T10:41:59+03:00

Комитет по делам молодежи Тверской области возглавила Александра Прохорова Фото: комитет по делам молодежи Тверской области

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Информация о том, что в Комитете по делам молодежи Тверской области новый руководитель, появилась на официальном сайте ведомства.

Исполнять обязанности председателя комитета назначена заместитель председателя Комитета Тверской области – начальник отдела организационно-методической работы Александра Прохорова. До нее кресло и.о. председателя занимал заместитель председателя Комитета по делам молодежи Тверской области Алексей Андреев. В этой должности он проработал около трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU