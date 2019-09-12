2019-09-12T09:59:36+03:00
Происшествия

На освещенном перекрестке в Конаково Тверской области сбили пешехода

У пострадавшего - тяжелые травмы
Ольга ТРОФИМОВА
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Пешеход получил тяжелые травмы Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской областиПешеход получил тяжелые травмы Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла поздно вечером 11 сентября на нерегулируемом перекрестке пр-т Ленина- ул. Энергетиков в Конаково Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 30-летний водитель, управляя автомобилем "Хонда Цивик" в темное время суток, сбил 22-летнего мужчину-пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован в травматологическое отделение Конаковской ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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