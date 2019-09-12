2019-09-12T09:50:04+03:00
Общество

Предприниматель из Тверской области оштрафован за нарушение правил перевозки опасных грузов

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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Предприниматель оштрафован за нарушение правил перевозки опасных грузовПредприниматель оштрафован за нарушение правил перевозки опасных грузовФото: Валерий РОМАНОВ
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Деятельность индивидуального предпринимателя, осуществляющего перевозку опасных грузов проверила Удомельская межрайонная прокуратура.

Надзорным органом установлено, что предприниматель не провел оценку уязвимости транспортных средств, используемых для перевозки опасных грузов, а также не обеспечил подготовку и аттестацию работников по обеспечению транспортной безопасности.

За нарушение требований административного законодательства виновному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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