В Твери турок стал "отцом" чужому ребенку, чтобы три года жить в России

СЕГОДНЯ 09:29 2019-09-12T09:29:49+03:00

Еще семь иностранцев по той же причине заключили фиктивные браки

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Московский районный суд г. Твери рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя и иностранного гражданина, обвиняемых в организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору.

Установлено, что мужчины за деньги организовали незаконное пребывание семи граждан Республик Азербайджана, Грузии и Узбекистана на территории Российской Федерации. Иностранцы заключили фиктивные браки с гражданками РФ и получили разрешение на временное проживание сроком на три года на территории страны.

В то же время гражданин Турции получил в УВМ УМВД России по Тверской области разрешение на временное проживание сроком на три года после того, как установил фиктивное отцовство на ребенка - гражданина РФ.

По решению суда мужчины получили условные сроки.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU