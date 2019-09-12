В Твери турок стал "отцом" чужому ребенку, чтобы три года жить в России
Московский районный суд г. Твери рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя и иностранного гражданина, обвиняемых в организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору.
Установлено, что мужчины за деньги организовали незаконное пребывание семи граждан Республик Азербайджана, Грузии и Узбекистана на территории Российской Федерации. Иностранцы заключили фиктивные браки с гражданками РФ и получили разрешение на временное проживание сроком на три года на территории страны.
В то же время гражданин Турции получил в УВМ УМВД России по Тверской области разрешение на временное проживание сроком на три года после того, как установил фиктивное отцовство на ребенка - гражданина РФ.
По решению суда мужчины получили условные сроки.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU