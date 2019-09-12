2019-09-12T09:29:49+03:00
Общество

В Твери турок стал "отцом" чужому ребенку, чтобы три года жить в России

Еще семь иностранцев по той же причине заключили фиктивные браки
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Иностранцы заключили фиктивные браки, чтобы жить в РоссииИностранцы заключили фиктивные браки, чтобы жить в РоссииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Московский районный суд г. Твери рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя и иностранного гражданина, обвиняемых в организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору.

Установлено, что мужчины за деньги организовали незаконное пребывание семи граждан Республик Азербайджана, Грузии и Узбекистана на территории Российской Федерации. Иностранцы заключили фиктивные браки с гражданками РФ и получили разрешение на временное проживание сроком на три года на территории страны.

В то же время гражданин Турции получил в УВМ УМВД России по Тверской области разрешение на временное проживание сроком на три года после того, как установил фиктивное отцовство на ребенка - гражданина РФ.

По решению суда мужчины получили условные сроки.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24