В Тверской области учреждена награда для многодетных отцов

СЕГОДНЯ 08:59 2019-09-12T08:59:53+03:00

Знак "Гордость отца" вручат семьям, воспитавшим пять и более детей

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Решение об учреждении в Тверской области почетного знака "Гордость отца" было принято на заседании правительства региона 11 сентября. Вместе с тем для многодетных семей учрежден ежегодный конкурс на "Лучшее семейное подворье" и денежная премия победителям регионального этапа всероссийского конкурса "Семья года".

С 2020 года почётный знак "Гордость отца" и единовременное вознаграждение будет присуждаться жителям Верхневолжья, которые воспитывают или воспитали пять и более детей в одном браке. Как именно будет выглядеть знак пока неизвестно.

Кроме того, с нового года в регионе начнут действовать четыре новые меры поддержки для многодетных семей.

По поручению губернатора Игоря Рудени должен быть сформирован отдельный региональный орган исполнительной власти, который будет отвечать за вопросы демографии, поддержки многодетных семей, материнства и детства.

ИСТОЧНИК KP.RU