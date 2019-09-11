В Твери начинаются гастроли театра с Алтая

СЕГОДНЯ 22:59 2019-09-11T23:23:17+03:00

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По уже сложившейся традиции, тверичан продолжают знакомить с творчеством театральных коллективов разных городов России. На этот раз со своими постановками в Тверь приезжает Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина.

12 и 13 сентября на сцене Тверского академического театра драмы будет представлен спектакль «Эти свободные бабочки». Автор пьесы – американский драматург Леонард Герш. Это – история любви двух молодых людей, вроде бы совершенно разных, но встретившихся однажды и решивших быть вместе. Начало спектаклей в 18:30.

В следующие 2 дня, 14 и 15 сентября, гости покажут комедию «Два ангела, четыре человека», в основе которой произведение Виктора Шендеровича. Сюжет постановки завязывается, когда к главному герою – обычному человеку – вдруг является ангел, и начинается долгая беседа… Спектакли будут начинаться в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU