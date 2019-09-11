2019-09-11T21:27:24+03:00
Общество

В рамках учений в Твери эвакуировали суворовское училище

По тактическому замыслу в здании произошло короткое замыкание
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери прошли учения в суворовском военном училище Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиВ Твери прошли учения в суворовском военном училище Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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11 сентября на территории Тверского суворовского военного училища прошли пожарно-тактические учения с участием подразделений пожарной охраны. От МЧС России было задействовано восемь отделений и более 30 человек личного состава.

По тактическому замыслу в результате короткого замыкания электрической проводки произошло возгорание в помещении на третьем этаже. На пути эвакуации наблюдалось сильное задымление, и создалась угроза жизни людей.

Во время учений отработаны действия пожарных расчетов, спасателей и звеньев газодымозащитной службы: успешно эвакуированы больше 10 человек.

По окончании практической части учений врио заместителя начальника Главного управления МЧС России по Тверской области (по государственной противопожарной службе) полковник внутренней службы Александр Жуков отметил, что все запланированные мероприятия были отработаны, а поставленные перед личным составом задачи в ходе учения выполнены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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