Житель Торжка устроил поножовщину в тверской электричке

СЕГОДНЯ 21:10 2019-09-11T21:10:12+03:00

За поножовщину в электричке жителю Торжка грозит тюремный срок Фото: Яна ЛИСИНА

Изменить размер текста: A A

Драка пассажиров произошла в электричке "Тверь-Торжок". Сообщение об этом поступило в линейный отдел полиции на станции Тверь.

Словесная перепалка переросла в драку, и один из оппонентов применил нож.

- В результате 38-летний житель Саратовской области по прибытии поезда на станцию Лихославль был госпитализирован с проникающим ранением живота в одну из городских больниц, а его обидчик с места происшествия скрылся, - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Личность злоумышленника удалось установить. Им оказался 19-летний житель Торжка. Молодого человека задержали по месту жительства, где он выдал орудие престпуления - нож "бабочку".

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 статьи 111 УК РФ. С подозреваемого взята подписка о невыезде. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU