Следственный комитет Тверской области не подтвердил информацию о деле об убийстве Круга
Сегодня "Комсомолка" писала, что следствие отказало в возбуждении уголовного дела против Александра Агеева - главного подозреваемого в деле об убийстве Михаила Круга, расценив его роль в преступлении как покушение на кражу.
Однако, региональный СКР данную информацию не подтвердил.
- Не подтверждаем данную информацию, - сказала "АиФ Тверь" старший помощник руководителя регионального СУ СКР Валерия Павлова.
Известно, что имя небезызвестного в Твери Александра Агеева в деле об убийстве Михаила Круга всплывало не раз. В августе 2019 года в доме, где был убит шансонье, состоялся следственный эксперимент, во время которого Агеев показал, как убивал Круга.
ИСТОЧНИК KP.RU
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