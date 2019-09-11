Следственный комитет Тверской области не подтвердил информацию о деле об убийстве Круга

СЕГОДНЯ 19:31 2019-09-11T19:31:48+03:00

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Сегодня "Комсомолка" писала, что следствие отказало в возбуждении уголовного дела против Александра Агеева - главного подозреваемого в деле об убийстве Михаила Круга, расценив его роль в преступлении как покушение на кражу.

Однако, региональный СКР данную информацию не подтвердил.

- Не подтверждаем данную информацию, - сказала "АиФ Тверь" старший помощник руководителя регионального СУ СКР Валерия Павлова.

Известно, что имя небезызвестного в Твери Александра Агеева в деле об убийстве Михаила Круга всплывало не раз. В августе 2019 года в доме, где был убит шансонье, состоялся следственный эксперимент, во время которого Агеев показал, как убивал Круга.

ИСТОЧНИК KP.RU