2019-09-11T17:42:45+03:00
Общество

Тверские волонтёры-медики побывают в Старицком районе с акцией #ДоброВСело

Студенты медуниверситета отправляются в деревню Юрьевское
Виктория ТУШКОВА
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#ДоброВСело - акция волонтёров тверского медуниверситета.#ДоброВСело - акция волонтёров тверского медуниверситета.Фото: Виктория ТУШКОВА
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Завтра, в четверг, 12 сентября команда Тверского регионального отделения «Волонтёры-медики» отправится в деревню Юрьевское Старицкого района. «Волонтёры-медики» - это организация студентов Тверского государственного медицинского университета.

Часть студентов вместе с врачом Старицкой центральной районной больницы Борисом Быстровым организуют профосмотр желающих в местном фельдшерско-акушерском пункте. Остальные расскажут жителям деревни о профилактике социально значимых заболеваний - сахарного диабета, инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний, а также о правилах здорового образа жизни и рационального питания.

Кроме того, для всех, кто хочет улучшить свою физическую форму и здоровье, волонтёры-медики проведут мастер-класс по скандинавской ходьбе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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