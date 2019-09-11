Две семейные пары из Твери приняли зарок трезвости

СЕГОДНЯ 22:35 2019-09-11T22:45:44+03:00

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11 сентября в стране отмечали Всероссийский день трезвости. Не забыли о нем и в Твери.

В 2006 года город облетели на самолете с молитвой. В этом году к полету присоединился и Владыка Савва.

Провожали участников крестного лёта священники, журналисты и верующие. Среди них была и семейная пара - Ольга и Вячеслав. Вячеслав признался, что, приехал в Тверь из Москвы, чтобы избавиться от пристрастия к алкоголю. Благодаря молитве, общению со священником и собственному желанию это удалось сделать. А потом он встретил и свою половинку Ольгу, с которой их обвенчал отец Александр Горячев.

В День трезвости пара решилась на серьезный шаг - зарок трезвости, принятие которого означает полный отказ от алкоголя.

- То, что всю жизнь будем жить без алкоголя, нас не пугает. Такие знакомые у нас уже есть. И ничего, живы и здоровы. Пусть это и звучит волнительно, но мы осознанно пришли к этому, - делится пара.

ИСТОЧНИК KP.RU