2019-09-11T22:45:44+03:00
Общество

Две семейные пары из Твери приняли зарок трезвости

Что ознает отказ от алкоголя
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В День трезвости пара решилась на серьезный шаг - зарок трезвостиВ День трезвости пара решилась на серьезный шаг - зарок трезвостиФото: Ирина ТАРАСОВА
Изменить размер текста:

11 сентября в стране отмечали Всероссийский день трезвости. Не забыли о нем и в Твери.

В 2006 года город облетели на самолете с молитвой. В этом году к полету присоединился и Владыка Савва.

Провожали участников крестного лёта священники, журналисты и верующие. Среди них была и семейная пара - Ольга и Вячеслав. Вячеслав признался, что, приехал в Тверь из Москвы, чтобы избавиться от пристрастия к алкоголю. Благодаря молитве, общению со священником и собственному желанию это удалось сделать. А потом он встретил и свою половинку Ольгу, с которой их обвенчал отец Александр Горячев.

В День трезвости пара решилась на серьезный шаг - зарок трезвости, принятие которого означает полный отказ от алкоголя.

- То, что всю жизнь будем жить без алкоголя, нас не пугает. Такие знакомые у нас уже есть. И ничего, живы и здоровы. Пусть это и звучит волнительно, но мы осознанно пришли к этому, - делится пара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери начинаются гастроли театра с Алтая
Русские гусли и тяжелые гитары: В Твери выступит московская группа «Иван-Царевич»
В Тверской области уничтожили 45 тонн санкционных продуктов
В рамках учений в Твери эвакуировали суворовское училище
Житель Торжка устроил поножовщину в тверской электричке
Бывший осужденный обокрал общежитие в Твери
Следственный комитет Тверской области не подтвердил информацию о деле об убийстве Круга
Завершён ремонт в здании психоневрологического интерната в Кимрах Тверской области
Тверские волонтёры-медики побывают в Старицком районе с акцией #ДоброВСело
С 2020 года в Тверской области начнут действовать новые меры поддержки для семей с детьми
Жители Твери и области могут получить консультации о качестве рыбы и мяса
Дело об убийстве Михаила Круга отправят в архив
Население Бельского района Тверской области осталось без автобусов
Молодого жителя Тверской области задержали с крупной партией наркотиков
Десять новых дорожных камер установят на улицах Твери
Пенсионерка лишилась кошелька пока делала покупки в магазине в Тверской области
Разбитые дворы тверских многоэтажек обретут новый облик
Теплосети Твери готовят к зиме
До конца года в Твери появятся 20 новых остановок
В Тверской области выбирают лучшего народного участкового
В Твери ищут девушку с черными волосами и карими глазами
В Твери будут судить виновницу смертельного ДТП на Московском шоссе
Жители Пеновского района Тверской области платили за вывоз чужого мусора