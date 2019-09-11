Население Бельского района Тверской области осталось без автобусов

СЕГОДНЯ 13:48 2019-09-11T13:48:19+03:00

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Организацию транспортного обслуживания жителей Бельского района проверила прокуратура.

Выяснилось, что транспортное сообщение в районе фактически парализовано. С мая 2019 года отменены автобусы по маршрутам Белый - Егорье - Верховье, Белый - Грибаново, Белый - Чичаты, Белый - Комары, Белый - Нестерово, какие-либо альтернативы указанным маршрутам отсутствуют.

Отдаленные поселения оказались отрезанными от райцентра.

- В целях защиты прав граждан прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением об обязании администрации Бельского района в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу организовать на постоянной основе транспортное обслуживание населения по упомянутым маршрутам. Исковые требования прокурора удовлетворены, - сообщили в областной прокуратуре.

Транспортное сообщение по обозначенным маршрутам возобновлено.

ИСТОЧНИК KP.RU