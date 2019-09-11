Молодого жителя Тверской области задержали с крупной партией наркотиков

СЕГОДНЯ 13:32 2019-09-11T13:32:39+03:00

Молодой человек попался с крупной партией наркотиков Фото: Яна ЛИСИНА

Ему грозит до 10 лет тюрьмы

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Безработного 18-летнего жителя Конаково сотрудники наркоконтроля отдела МВД России по Конаковскому району задержали на одной из улиц города.

При личном досмотре у подозреваемого в незаконном обороте наркотиков был обнаружен и изъят полимерный свёрток с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это крупная доза синтетического наркотика.

Наркодилера задержали и водворили в изолятор временного содержания.

По части 2 статьи 228 УК РФ фигуранту грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU