Молодого жителя Тверской области задержали с крупной партией наркотиков
Ему грозит до 10 лет тюрьмы
Молодой человек попался с крупной партией наркотиковФото: Яна ЛИСИНА
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Безработного 18-летнего жителя Конаково сотрудники наркоконтроля отдела МВД России по Конаковскому району задержали на одной из улиц города.
При личном досмотре у подозреваемого в незаконном обороте наркотиков был обнаружен и изъят полимерный свёрток с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это крупная доза синтетического наркотика.
Наркодилера задержали и водворили в изолятор временного содержания.
По части 2 статьи 228 УК РФ фигуранту грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU