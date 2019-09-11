Десять новых дорожных камер установят на улицах Твери

СЕГОДНЯ 13:21 2019-09-11T13:21:32+03:00

Они обойдутся городской казне в 47 млн рублей

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Десять новых комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения должны появиться на городских улицах до конца 2019 года. Аукцион по выбору подрядчика размещен на сайте Госзакупок.

Согласно техзаданию, камеры установят на нескольких магистральных улицах и значимых перекрестках Твери. А именно: - наб. Аф. Никитина д. 36;

- ул. Ак. Туполева, д. 105-109;

- ул. Благоева - бульвар Шмидта;

- пр-т Победы д. 27-35;

- бульвар Профсоюзов д. 1;

- ул. Бебеля - ул. Дмитрия Донского;

- проспект Ленина, 26;

- проспект Калинина, 20;

- ул. М. Конева 154/48;

- улица Советская, 58.

Новые комплексы обойдутся городской казне в 46 млн 800 тыс 543 руб. Дата проведения аукциона назначена на 23 сентября. После заключения контракта у подрядчика будет 20 дней на выполнение работ.

ИСТОЧНИК KP.RU