Пенсионерка лишилась кошелька пока делала покупки в магазине в Тверской области
Вещь вернули владельце
Пенсионерка забыла кошелек на кассе, а его укралиФото: Мария ЛЕНЦ
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С заявлением о пропаже в дежурную часть МО МВД России "Торжокский" обратилась 62-летняя жительница Торжка. Женщина сообщила, что делала покупки в одном из местных магазинов, оставила кошелек у кассы, а его украли. Внутри находились деньги в сумме 19 тысяч рублей.
Стражи правопорядка выехали на место происшествия, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и вычислили подозреваемую.
Злоумышленницей оказалась 29-летняя неработающая местная жительница. В полиции фигурантка призналась в содеянном и вернула большую часть похищенных денег.
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ИСТОЧНИК KP.RU