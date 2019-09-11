2019-09-11T12:51:50+03:00
Происшествия

Пенсионерка лишилась кошелька пока делала покупки в магазине в Тверской области

Вещь вернули владельце
Ольга ТРОФИМОВА
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Пенсионерка забыла кошелек на кассе, а его укралиПенсионерка забыла кошелек на кассе, а его укралиФото: Мария ЛЕНЦ
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С заявлением о пропаже в дежурную часть МО МВД России "Торжокский" обратилась 62-летняя жительница Торжка. Женщина сообщила, что делала покупки в одном из местных магазинов, оставила кошелек у кассы, а его украли. Внутри находились деньги в сумме 19 тысяч рублей.

Стражи правопорядка выехали на место происшествия, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и вычислили подозреваемую.

Злоумышленницей оказалась 29-летняя неработающая местная жительница. В полиции фигурантка призналась в содеянном и вернула большую часть похищенных денег.

По статье "Кража" женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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