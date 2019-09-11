2019-09-11T12:43:21+03:00
Общество

Разбитые дворы тверских многоэтажек обретут новый облик

В список на ремонт попали 20 дворовых территорий
Ольга ТРОФИМОВА
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Некоторые дворы ждали ремонта с момента постройки домов Фото: пресс-служба администрации ТвериНекоторые дворы ждали ремонта с момента постройки домов Фото: пресс-служба администрации Твери
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Ремонт дворов идет во всех районах города. В список попали 20 территорий. Часть из них уже отремонтирована, остальные только дожидаются своей очереди.

К примеру, на территории домов №№16-20 на улице 6-ая Пролетарская работы уже завешены. В ближайшее время качество работ проверит приемочная комиссия.

Также в завершающей стадии находятся работы на дворовых территориях по адресам: ул. Коробкова, 13; Паши Савельевой, 2; Можайского, 70. В последнем случае двор не ремонтировался с момента постройки дома и выглядел удручающе.

Качество работ по всем объектам проверит специальная комиссия.

Как сообщает администрация Твери, гарантийные обязательства подрядчик будет нести в течение пяти лет после сдачи объекта. И в случае выявления недочетов, должен будет их устранить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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