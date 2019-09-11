Теплосети Твери готовят к зиме

СЕГОДНЯ 12:28 2019-09-11T12:28:15+03:00

На время ремонта горожане вынуждены оставаться без горячей воды Фото: пресс-служба администрации Твери

Коммунальщики уверены, что капитальный ремонт поможет избежать прорывов в отопительный период

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Масштабная ремонтная кампания по ремонту теплосетей идет в микрорайоне "Южный" в Твери.

В список попали 17 проблемных участков распределительных тепловых сетей. Всего будет заменено порядка четырех километров труб. Взамен старых труб будут установлены стальные предизолированные в пенополимерминеральной изоляции.

Их диаметр варьируется от 276 до 57 мм, в основном объекты располагаются во дворах, поэтому перекрытия дорог проведение ремонтной кампании не требует.

Весь ход работ контролирует департамент ЖКХ и строительства администрации города Твери. Местные власти уверены, что капитальный ремонт распределительных сетей должен значительно повысить качество и надежность теплоснабжения потребителей, что позволит избежать отключений в ходе отопительного периода.

ИСТОЧНИК KP.RU