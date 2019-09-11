Теплосети Твери готовят к зиме
Масштабная ремонтная кампания по ремонту теплосетей идет в микрорайоне "Южный" в Твери.
В список попали 17 проблемных участков распределительных тепловых сетей. Всего будет заменено порядка четырех километров труб. Взамен старых труб будут установлены стальные предизолированные в пенополимерминеральной изоляции.
Их диаметр варьируется от 276 до 57 мм, в основном объекты располагаются во дворах, поэтому перекрытия дорог проведение ремонтной кампании не требует.
Весь ход работ контролирует департамент ЖКХ и строительства администрации города Твери. Местные власти уверены, что капитальный ремонт распределительных сетей должен значительно повысить качество и надежность теплоснабжения потребителей, что позволит избежать отключений в ходе отопительного периода.
ИСТОЧНИК KP.RU