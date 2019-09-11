До конца года в Твери появятся 20 новых остановок

СЕГОДНЯ 12:10 2019-09-11T12:10:51+03:00

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Новые остановочные комплексы уже начали монтировать. В первую очередь павильоны устанавливают на остановках общественного транспорта вдоль магистральных улиц.

Конструкции класса "Модерн" с прозрачными стенками и крышей можно будет увидеть на улицах Московской, Левитана, Оснабрюкской, К.Заслонова, на набережной Афанасия Никитина и проспекте Ленина.

Остановки компактные и современные. Точно такие же используются в крупных городах России, в том числе, в Москве и Санкт-Петербурге.

По информации администрации Твери, всего в рамках кампании до конца года планируется установить двадцать павильонов. В следующем году работы будут продолжены.

ИСТОЧНИК KP.RU