В Твери ищут девушку с черными волосами и карими глазами

СЕГОДНЯ 10:40 2019-09-11T10:40:59+03:00

Девушка ушла из дома 10 сентября Фото: vk.com/ВПСО "Сова Тверь и Тверская область"

10 сентября она ушла из дома и не вернулась

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Алиева Эльвира Этибар 1998 года рождения проживает в Твери. Рано утром 10 сентября она ушла из дома на улице Хромова, д. 3а и до сих пор не вернулась.

Ориентировку на поиск опубликовал в соцсети ВПСО "Сова Тверь и Тверская область".

Девушка ростом 150 см, худощавого телосложения, кареглазая с черными волосами ниже плеч. Была одета в светлую футболку, черные джинсы и черные кроссовки.

До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8(915)714-67-35, 8(910)646-34-34 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU