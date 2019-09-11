В Твери будут судить виновницу смертельного ДТП на Московском шоссе

СЕГОДНЯ 10:30 2019-09-11T10:30:09+03:00

В аварии погибли два человека и один получил серьезные травмы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обвиняемой грозит до семи лет тюрьмы

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Обвинительное заключение в отношении 48-летней женщины утверждено заместителем прокурора области.

Установлено, что обвиняемая, управляя автомобилем "Черри" ехала по Московскому шоссе г. Твери, не соблюдая скоростной режим, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем "Шкода".

В результате аварии водитель и пассажир "Шкоды" скончались, также в ДТП пострадал пассажир "Черри".

За нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, женщине грозит наказание в виде лишения свободы до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU