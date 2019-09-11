В Твери будут судить виновницу смертельного ДТП на Московском шоссе
Обвиняемой грозит до семи лет тюрьмы
В аварии погибли два человека и один получил серьезные травмыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Обвинительное заключение в отношении 48-летней женщины утверждено заместителем прокурора области.
Установлено, что обвиняемая, управляя автомобилем "Черри" ехала по Московскому шоссе г. Твери, не соблюдая скоростной режим, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем "Шкода".
В результате аварии водитель и пассажир "Шкоды" скончались, также в ДТП пострадал пассажир "Черри".
За нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, женщине грозит наказание в виде лишения свободы до семи лет.
ИСТОЧНИК KP.RU