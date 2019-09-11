2019-09-11T10:18:04+03:00
Общество

Жители Пеновского района Тверской области платили за вывоз чужого мусора

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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Жители Пеновского района платили за вывоз чужого мусораЖители Пеновского района платили за вывоз чужого мусораФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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О том, что в Пеновском районе мусор вывозят по завышенному тарифу, прокуратура узнала из публикации, которую разместили местные жители в Интернете.

В ходе проверки надзорным органом было установлено, что региональным оператором - ООО "ТСАХ" - предоставлены в ЕРКЦ сведения о собственниках домовладений Пеновского района и количестве проживающих в них лиц, не соответствующие действительности.

В связи с этим в квитанциях оказалось указано неверное число граждан, проживающих в жилом помещении. Некоторым жителям пришли квитанции на вывоз мусора из домовладений, собственниками которых они и вовсе не являются.

Надзорным органом возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ООО "ТСАХ". По результатам его рассмотрения организации назначен штраф в сумме 20 тыс.руб.

Решение в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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