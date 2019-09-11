В Твери "на светофоре" столкнулись два автомобиля

СЕГОДНЯ 09:04 2019-09-11T09:04:57+03:00

В Твери столкнулись два автомобиля Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области

Один человек пострадал

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Авария произошла вечером, 10 сентября, на ул. Вагжанова, в районе д.23 в Твери.

25-летний водитель, управляя автомобилем "Ваз-21150", поворачивал налево на регулируемом перекрестке, двигаясь на зеленый сигнал светофора, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем "KIA Ceed", под управлением 27-летнего водителя, который ехал прямо во встречном направлении.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадала 19-летняя пассажирка иномарки. С полученными травмами она была доставлена в медучреждение, после оказания медицинской помощи отпущена.

ИСТОЧНИК KP.RU