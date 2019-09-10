Ежегодный Кросс нации пройдет под Тверью
21 сентября под Тверью состоится ежегодный Кросс нации. Мероприятие пройдет в рамках Всероссийского дня бега.
Регистрировать участников начнут с 9.30. Забеги участников начнутся в 12.00, сразу после торжественного открытия спортивного праздника. Принять участие в них смогут все желающие - в том числе дети, спортсмены с ограниченными возможностями. Приглашаются и команды от различных организаций, для них будет организована корпоративная эстафета.
Так как участники будут разных возрастных категорий и спортивных возможностей, дистанции для забегов тоже будут различные - от 1 км до 6 км.
К 15.00 Кросс нации завершится награждением лучших и сильнейших.
Деревня Большое Гришкино Калининского района
21 сентября с 9.30.
ИСТОЧНИК KP.RU