2019-09-10T23:48:00+03:00
Общество

Ежегодный Кросс нации пройдет под Тверью

Принять участие в нем могут все желающие
Ирина ТАРАСОВА
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Принять участие в них смогут все желающиеПринять участие в них смогут все желающиеФото: Дмитрий МИТИН
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21 сентября под Тверью состоится ежегодный Кросс нации. Мероприятие пройдет в рамках Всероссийского дня бега.

Регистрировать участников начнут с 9.30. Забеги участников начнутся в 12.00, сразу после торжественного открытия спортивного праздника. Принять участие в них смогут все желающие - в том числе дети, спортсмены с ограниченными возможностями. Приглашаются и команды от различных организаций, для них будет организована корпоративная эстафета.

Так как участники будут разных возрастных категорий и спортивных возможностей, дистанции для забегов тоже будут различные - от 1 км до 6 км.

К 15.00 Кросс нации завершится награждением лучших и сильнейших.

Деревня Большое Гришкино Калининского района

21 сентября с 9.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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