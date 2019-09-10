В Тверской области вор забрался в сарай пенсионера
Злоумышленник унес бензоэлектроинструменты
Житель Тверской области обокрал пенсионераФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С заявлением о краже в дежурную часть МО МВД России "Западнодвинский" обратился 68-летний житель Западной Двины. Мужчина сообщил, что неизвестный злоумышленник взломал замок на двери хозпостройки, расположенной возле дома на улице Горького, и забрал бензоэлектроинструменты.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершил безработный 33-летний местный житель. Мужчина сознался в содеянном и вернул похищенное имущество.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
ИСТОЧНИК KP.RU