В Тверской области вор забрался в сарай пенсионера

СЕГОДНЯ 21:25 2019-09-10T21:25:47+03:00

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С заявлением о краже в дежурную часть МО МВД России "Западнодвинский" обратился 68-летний житель Западной Двины. Мужчина сообщил, что неизвестный злоумышленник взломал замок на двери хозпостройки, расположенной возле дома на улице Горького, и забрал бензоэлектроинструменты.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершил безработный 33-летний местный житель. Мужчина сознался в содеянном и вернул похищенное имущество.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU