Зрелищное фаер-шоу состоится в Твери

СЕГОДНЯ 21:17 2019-09-10T21:17:42+03:00

Событие соберёт не только тверских артистов, но и укротителей огня из разных уголков страны. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Завершение тёплого сезона в Твери обещает стать жарким. Огненное шоу состоится в субботу, 14 сентября, в 19:00 в Городском саду (на сцене). Событие соберёт не только тверских артистов, но и укротителей огня из разных уголков России.

Организаторы обещают два часа драйва и эмоций: зрителей ждут креативные, интересные, экспериментальные выступления с огнём, а также конкурс-отбор песен и розыгрыш призов.

Кроме того, тверские фаерщики обещают рассказать, куда пойти учиться тем, кто также хочет в будущем стать мастером огненного жанра.

ИСТОЧНИК KP.RU