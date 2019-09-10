Зрелищное фаер-шоу состоится в Твери
Его организует тверское "Фаер-пространство "Добавь огня"
Событие соберёт не только тверских артистов, но и укротителей огня из разных уголков страны.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Завершение тёплого сезона в Твери обещает стать жарким. Огненное шоу состоится в субботу, 14 сентября, в 19:00 в Городском саду (на сцене). Событие соберёт не только тверских артистов, но и укротителей огня из разных уголков России.
Организаторы обещают два часа драйва и эмоций: зрителей ждут креативные, интересные, экспериментальные выступления с огнём, а также конкурс-отбор песен и розыгрыш призов.
Кроме того, тверские фаерщики обещают рассказать, куда пойти учиться тем, кто также хочет в будущем стать мастером огненного жанра.
ИСТОЧНИК KP.RU