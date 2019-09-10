Жители Твери смогут попробовать себя в роли актёров и ораторов
Горожан приглашают на бесплатный тренинг
Всех желающих научат азам актёрского мастерства и ораторского искусстваФото: Мария ИГНАТЬЕВА
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Занятие организует арт-пространство "Театральный подвал". Всех желающих от 18 лет научат азам актёрского мастерства и ораторского искусства.
Мастерами тренинга выступят ведущие актёры тверского Театра юного зрителя: Алексей Пучков, Ангелина Аладова и Иван Жамойтин.
Занятие состоится в среду, 11 сентября, в центре Твери по адресу: ул.Лидии Базановой, д.20. Начало в 19:30.
Организаторы сообщают о необходимости записаться на тренинг. Как это сделать вам расскажут по телефону +7 (904) 029-66-61 или на странице "Арт-Пространство "Театральный подвал" в соцсети.
18+
ИСТОЧНИК KP.RU