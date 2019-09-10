Руководитель тверского следкома Станислав Захаров возглавит белгородский сыск

СЕГОДНЯ 17:56 2019-09-10T17:58:57+03:00

Правда, дата вступления в новую должность полковника юстиции пока не известна

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Следственное управление Следственного комитета РФ по Белгородской области возглавит руководитель тверского следкома Станислав Захаров. Об этом сообщает сайт bel.ru со ссылкой на источник в белгородском Следственном управлении.

- В белгородском управлении подтвердили информацию о том, что соответствующий указ президента об этом имеется, но распоряжения руководства Следственного комитета РФ о назначении ещё не было. Потому конкретная дата вступления в должность сейчас не известна, - пишет издание.

К слову, на сайте тверского Следственного Комитета полковник юстиции Станислав Захаров до сих пор значится как исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области.

На должность первого заместителя руководителя регионального СКР он был назначен 10 сентября 2013 года.

ИСТОЧНИК KP.RU