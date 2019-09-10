2019-09-10T16:44:32+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина поссорился со своей знакомой и сжег на её участке хозпостройки в Тверской области

ЧП произошло в Белом
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина проник на участок и устроил пожар Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской областиМужчина проник на участок и устроил пожар Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области
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Сообщение о том, что на улице Октябрьская в городе Белый загорелись хозпостройки, поступило в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России "Нелидовский" от владелицы имущества.

После ликвидации ЧП специалисты установили, что причиной возгорания стал поджог. Строения оказались полностью уничтожены огнем. Ущерб составил более 100 000 рублей.

По подозрению в совершении поджога сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии задержали неработающего ранее судимого 34-летнего жителя Торопецкого района. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что поссорился с потерпевшей - жительницей Нелидово, поэтому, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в хозпостройку, расположенную на приусадебном участке, поджег сено и скрылся.

По части 2 статьи 167 УК РФ мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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