2019-09-10T14:49:42+03:00
Происшествия

Под Тверью столкнулись джип, УАЗ и грузовик

Один человек пострадал
Ольга ТРОФИМОВА
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Под Тверью столкнулись три автомобиля, один человек пострадалПод Тверью столкнулись три автомобиля, один человек пострадалФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла днем, 10 сентября, на 19-м км автодороги Тверь-Рождествено-1 Мая-Ильинское в Калининском районе.

На указанном участке столкнулись три автомобиля. 48-летний водитель, управляя автомобилем УАЗ, не убедился в безопасности маневра и при обгоне столкнулся с автомобилем "Ренж Ровер", который уже начал обгонять УАЗик. В свою очередь "Ренж Ровер" столкнулся с грузовиком "Шакман", который ехал впереди.

В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что водители - без признаков алкогольного опьянения. В результате аварии пострадал водитель джипа. Угрозы его жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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