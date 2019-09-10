Под Тверью столкнулись джип, УАЗ и грузовик
Один человек пострадал
Под Тверью столкнулись три автомобиля, один человек пострадалФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла днем, 10 сентября, на 19-м км автодороги Тверь-Рождествено-1 Мая-Ильинское в Калининском районе.
На указанном участке столкнулись три автомобиля. 48-летний водитель, управляя автомобилем УАЗ, не убедился в безопасности маневра и при обгоне столкнулся с автомобилем "Ренж Ровер", который уже начал обгонять УАЗик. В свою очередь "Ренж Ровер" столкнулся с грузовиком "Шакман", который ехал впереди.
В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что водители - без признаков алкогольного опьянения. В результате аварии пострадал водитель джипа. Угрозы его жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU