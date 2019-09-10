Жителям Твери предлагают найти работу на "Ярмарке вакансий"

СЕГОДНЯ 14:30 2019-09-10T14:30:47+03:00

Жители Твери смогут найти работу на "Ярмарке вакансий" в ДК "Химволокно" Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В пятницу, 13 сентября жителей областной столицы приглашают на ежегодную "Ярмарку вакансий", которая состоится в ДК "Химволокно" на площади Гагарина, 1.

Мероприятие организует Центр занятости населения города Твери. Посетители ярмарки смогут найти работу, встретиться с работодателями и специалистами Центра занятости, получить профессиональные консультации по вопросам выбора профессии и способов поиска работы. Участникам расскажут, как правильно составить резюме и пройти тестирование у работодателя.

Свой пункт по отбору кандидатов на военную службу по контракту развернет Управление Росгвардии по Тверской области.

Управление приглашает граждан мужского пола, пребывающих в запасе, поступить на военную службу по контракту на должности рядового и сержантского состава с условиями предоставления полного соцпакета.

Ярмарка начнет работу в 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU