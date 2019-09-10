2019-09-10T14:17:46+03:00
Общество

За неделю Тверская станция скорой медицинской помощи выезжала на вызовы более 2500 раз

Ожидание в экстренном случае составило в среднем 13 минут
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери ждать "скорую" на экстренный вызов придется не меньше 13 минутВ Твери ждать "скорую" на экстренный вызов придется не меньше 13 минутФото: Иван ВИСЛОВ
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Со 2 по 8 сентября сотрудники Тверской станции скорой медицинской помощи обслужили 2582 вызова. Такие данные приводит министерство здравоохранения Тверской области.

По данным ведомства, увеличилось количество госпитализаций с острым коронарным синдромом, в т.ч. инфарктом. В результате дорожно-транспортных происшествий скорой помощью в медицинские учреждения Тверской области были доставлены 23 пациента.

В Калининском районе обслужено 240 вызовов, госпитализировано 86 пациентов.

По Твери и Калининскому району ежедневно работало 30 бригад, из них - четыре бригады неотложной медицинской помощи. Среднее время ожидания скорой медицинской помощи в экстренной форме по г. Твери составило 13,1 минуты, по Калининскому району - 35,7 минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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