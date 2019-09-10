За неделю Тверская станция скорой медицинской помощи выезжала на вызовы более 2500 раз
Со 2 по 8 сентября сотрудники Тверской станции скорой медицинской помощи обслужили 2582 вызова. Такие данные приводит министерство здравоохранения Тверской области.
По данным ведомства, увеличилось количество госпитализаций с острым коронарным синдромом, в т.ч. инфарктом. В результате дорожно-транспортных происшествий скорой помощью в медицинские учреждения Тверской области были доставлены 23 пациента.
В Калининском районе обслужено 240 вызовов, госпитализировано 86 пациентов.
По Твери и Калининскому району ежедневно работало 30 бригад, из них - четыре бригады неотложной медицинской помощи. Среднее время ожидания скорой медицинской помощи в экстренной форме по г. Твери составило 13,1 минуты, по Калининскому району - 35,7 минуты.
ИСТОЧНИК KP.RU