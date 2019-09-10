Молодая девушка попалась на распространении наркотиков в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:45 2019-09-10T12:45:58+03:00

Злоумышленнице грозит до 15 лет тюрьмы

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18-летнюю жительницу областной столицы сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области задержали при попытке сбыта наркотических средств.

В ходе личного досмотра у девушки было обнаружено и изъято 0,85 г синтетического наркотика, что является значительным размером. По информации оперативников, молодая нарушительница собиралась делать "закладки" на территории Твери.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело. За совершенное преступление ей грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU