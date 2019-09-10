2019-09-10T12:45:58+03:00
Происшествия

Молодая девушка попалась на распространении наркотиков в Тверской области

Злоумышленнице грозит до 15 лет тюрьмы
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Молодой "закладчице" грозит 15 лет тюрьмыМолодой "закладчице" грозит 15 лет тюрьмыФото: Яна ЛИСИНА
Изменить размер текста:

18-летнюю жительницу областной столицы сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области задержали при попытке сбыта наркотических средств.

В ходе личного досмотра у девушки было обнаружено и изъято 0,85 г синтетического наркотика, что является значительным размером. По информации оперативников, молодая нарушительница собиралась делать "закладки" на территории Твери.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело. За совершенное преступление ей грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24