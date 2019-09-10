2019-09-10T12:23:36+03:00
Общество

По решению суда в Тверской области закрыли сайт по продаже водительских удостоверений

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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Суд закрыл сайт по продаж водительских прав в Тверской области Фото: архив "КП"Суд закрыл сайт по продаж водительских прав в Тверской области Фото: архив "КП"
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Сайт, содержащий информацию о продаже водительских удостоверений, был выявлен прокуратурой Весьегонского района в ходе мониторинга сети Интернет.

Посетители сайта могли онлайн оформить заказ и купить водительское удостоверение без прохождения предусмотренной законом процедуры обучения и получения права на управление транспортными средствами.

- В связи с выявленными нарушениями прокурор района направил в Центральный районный суд г. Твери административное исковое заявление о признании размещенной на сайте информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, - сообщили в областной прокуратуре.

Суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение решения находится на контроле в прокуратуре района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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