По решению суда в Тверской области закрыли сайт по продаже водительских удостоверений
Сайт, содержащий информацию о продаже водительских удостоверений, был выявлен прокуратурой Весьегонского района в ходе мониторинга сети Интернет.
Посетители сайта могли онлайн оформить заказ и купить водительское удостоверение без прохождения предусмотренной законом процедуры обучения и получения права на управление транспортными средствами.
- В связи с выявленными нарушениями прокурор района направил в Центральный районный суд г. Твери административное исковое заявление о признании размещенной на сайте информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, - сообщили в областной прокуратуре.
Суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение решения находится на контроле в прокуратуре района.
ИСТОЧНИК KP.RU