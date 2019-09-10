Читатели «Комсомолки» выбрали самого любимого первоклашку Твери

СЕГОДНЯ 12:21 2019-09-10T12:30:55+03:00

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Целую неделю читатели «Комсомольской правды»-Тверь» голосовали за участников конкурса «Первая линейка моего любимого первоклашки в Твери».

Фото с первосентябрьских школьных линеек нам прислали родители первоклассников.

И вот, как и было обещано, 10 сентября мы подводим итоги онлайн голосования на нашем сайте.

Первое место занял Денис Виноградов.

Второе место - Владимир Лубковский.

Третье место- Мария Беликова.

Поздравляем победителей!

Призы нашим победителям - подарочные сертификаты на обучение английскому языку от партнёра конкурса- сети языковых центров «Англичанка».

А всем участникам конкурса в подарок красочно иллюстрированное тематическое расписание уроков от «Англичанки». Забрать его можно в языковом центре по адресу: проспект Ленина, 10, офис 12, 3-й этаж. Тел.: 8 (901) 118 90-99.

Победителям конкурса сертификаты в торжественной обстановке будут вручены в редакции «Комсомольской правды»-Тверь». Фотоотчет с мероприятия мы разместим в наших группах в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU