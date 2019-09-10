Бешеная лиса напала на собаку в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:07 2019-09-10T12:07:52+03:00

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Опасный вирус выявили в патматериале от дикой лисы, который доставили Тверскую межобластную ветеринарную лабораторию из Зубцовского района.

Как следует из сопроводительных документов, 27 августа лиса проникла на территорию одного из приусадебных участков в поселке Погорелое Городище и покусала домашнюю собаку.

Проведенные лабораторные исследования показали, что дикое животное было больно бешенством.

Полученные результаты направлены в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию по системе Раннего Оповещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, в инспекцию по ветеринарии и региональное управление Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU