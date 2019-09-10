2019-09-10T11:58:00+03:00
Общество

На улице Луначарского в Твери завершается ремонт

Ход работ проинспектировал губернатор Игорь Руденя
Ольга ТРОФИМОВА
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Ремонт на улице Луначарского находится на завершающей стадии Фото: пресс-служба правительства Тверской областиРемонт на улице Луначарского находится на завершающей стадии Фото: пресс-служба правительства Тверской области
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Качество ремонта, проведенного на дороге по улице Луначарского в Твери, губернатор Тверской области Игорь Руденя проинспектировал 9 сентября. Напомним, что общая протяжённость отремонтированного участка - более 1,1 км: от площади Конституции до ул. Хромова. В настоящее время основные работы завершены.

На объекте выполнено фрезерование существующего покрытия, устройство щебёночного основания и нового слоя асфальтобетона. Укреплены обочины, обустроены тротуары, линия освещения, установлены дорожные знаки, нанесена разметка, отремонтированы колодцы.

На ремонт улицы Луначарского из региональной казны было потрачено свыше 22 млн рублей.

В целом глава региона остался доволен качеством ремонта, но отметил, что завершить работы по благоустройству пешеходных зон для повышения комфорта граждан необходимо до зимы.

В настоящее время на ул. Луначарского завершаются работы по установке пешеходного ограждения, бортового камня, благоустройству территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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