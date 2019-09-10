На улице Луначарского в Твери завершается ремонт
Качество ремонта, проведенного на дороге по улице Луначарского в Твери, губернатор Тверской области Игорь Руденя проинспектировал 9 сентября. Напомним, что общая протяжённость отремонтированного участка - более 1,1 км: от площади Конституции до ул. Хромова. В настоящее время основные работы завершены.
На объекте выполнено фрезерование существующего покрытия, устройство щебёночного основания и нового слоя асфальтобетона. Укреплены обочины, обустроены тротуары, линия освещения, установлены дорожные знаки, нанесена разметка, отремонтированы колодцы.
На ремонт улицы Луначарского из региональной казны было потрачено свыше 22 млн рублей.
В целом глава региона остался доволен качеством ремонта, но отметил, что завершить работы по благоустройству пешеходных зон для повышения комфорта граждан необходимо до зимы.
В настоящее время на ул. Луначарского завершаются работы по установке пешеходного ограждения, бортового камня, благоустройству территории.
ИСТОЧНИК KP.RU