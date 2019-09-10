2019-09-10T11:44:51+03:00
Звезды

Тверская команда «+7» не попала в Высшую лигу КВН

Увидеть и оценить финальную битву команд можно будет 15 сентября
Ирина ТАРАСОВА
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В Высшую лигу тверскую команду не взяли. Фото: из архива Команды КВН "+7"В Высшую лигу тверскую команду не взяли. Фото: из архива Команды КВН "+7"
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6 сентября тверская КВН-команда «+7» боролась за выход в Высшую лигу КВН.

За несколько часов до игры ребята обратились к поклонникам со своей официальной страницы:

- Финал Премьер-лиги КВН — на кону золото, путевка в Вышку-2020 и толпы поклонниц. Следите за игрой в прямой трансляции телеграм-канала «Злые Волки» — оперативно и с места событий.

Однако нашлись и такие болельщики, что приехали поддержать тверскую команду вживую.

- Ехал специально из Питера, чтобы вас поддержать... на «4» гудел громче всех.

- Символично - в финале Тверская команда и ещё +7 команд.

- Ребят, вы реально круто выделяетесь на фоне прочих. Глоток свежего воздуха в общей массе душного скучного некреативного КВНа. Удачи вам. Болею за вас!

Однако мощной поддержки со стороны зрителей и болельщиков оказалось недостаточно. Победителями ребята не стали. "Здорово. Мы проиграли финал Премьерки, в Высшую лигу нас не взяли. Вот так вот", - выложили участники команды на следующий день в группе.

Эта новость вызвала массу недовольства со стороны поклонников:

- Это не финал а фарс какой-то, 8 команд! Маразм во всей красе.

- Прямо скажем, после первых оценок я начал серьезно думать, что КВН для меня умер навсегда...

Но нашлись и те, кто поддержал ребят добрыми словами:

- Вы не проиграли. Вы поиграли!

- Вы победили, вы - настоящие чемпионы. Пусть кому-то достался диплом или проход, а кому-то - народная любовь и явный вклад в развитие жанра.

Кстати, в день выхода эфира Премьер-лиги КВН (8 сентября) Первый канал изменил сетку вещания, запланированный эфир был отменён. Увидеть и оценить финальную битву команд можно будет 15 сентября в 23:45.

Напомним, тверская команда "+7" представляющая Тверскую государственную сельхозакадемию, выигрывала не раз. Они - чемпионы Региональной лиги «Верхневолжье» - 2017, 2018 годов, финалисты Центральной лиги Москвы и Подмосковья - 2018, а теперь и финалисты Премьер-лиги - 2019.

Итоговую игру покажут на Первом канале 15 сентября. Фото: из архива Команды КВН "+7"

Итоговую игру покажут на Первом канале 15 сентября. Фото: из архива Команды КВН "+7"

ИСТОЧНИК KP.RU

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