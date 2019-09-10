В Твери мужчина отоваривался в супермаркетах на фальшивые деньги

СЕГОДНЯ 11:20 2019-09-10T11:20:36+03:00

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По подозрению в хранении, перевозке и сбыте поддельных банкнот сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно с ОЭБ и ПК УМВД России по городу Твери задержан неработающий 35-летний житель Средней Азии.

Установлено, что в августе текущего года злоумышленник купил через интернет поддельные купюры номиналом 5000 и 2000 рублей и на фальшивые деньги отоваривался в супермаркетах областной столицы.

Возбуждено уголовное дело. За изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Мужчина заключен под стражу. Полицейские устанавливают другие обстоятельства преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU