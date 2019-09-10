В Твери мужчина отоваривался в супермаркетах на фальшивые деньги
По подозрению в хранении, перевозке и сбыте поддельных банкнот сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно с ОЭБ и ПК УМВД России по городу Твери задержан неработающий 35-летний житель Средней Азии.
Установлено, что в августе текущего года злоумышленник купил через интернет поддельные купюры номиналом 5000 и 2000 рублей и на фальшивые деньги отоваривался в супермаркетах областной столицы.
Возбуждено уголовное дело. За изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Мужчина заключен под стражу. Полицейские устанавливают другие обстоятельства преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU