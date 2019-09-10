Руководитель предприятия в Тверской области задолжал работнику 150 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:10 2019-09-10T11:10:48+03:00

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Во внимание прокуратуры Центрального района г. Твери попал генеральный директор ООО "ВВК-Унистрой". Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ (совершение руководителем организации полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат из иной личной заинтересованности).

По версии следствия обвиняемый задолжал работнику около 150 тыс. рублей. При этом в период с 1 ноября 2017 по 19 октября 2018 израсходовал денежные средства Общества в размере свыше 8 млн. рублей, значительно превышающем задолженность по заработной плате.

В частности, были произведены расчеты с поставщиками и подрядчиками, возвращены заемные денежные средства, произведены расчеты с бюджетом по пеням и штрафам, израсходованы денежные средства подотчетными лицами на хозрасходы.

За несвоевременную выплату заработной платы мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU