2019-09-10T11:10:48+03:00
Общество

Руководитель предприятия в Тверской области задолжал работнику 150 тысяч рублей

Гендиректору грозит тюремный срок
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Гендиректор задолжал работнику 150 тысяч рублейГендиректор задолжал работнику 150 тысяч рублейФото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

Во внимание прокуратуры Центрального района г. Твери попал генеральный директор ООО "ВВК-Унистрой". Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ (совершение руководителем организации полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат из иной личной заинтересованности).

По версии следствия обвиняемый задолжал работнику около 150 тыс. рублей. При этом в период с 1 ноября 2017 по 19 октября 2018 израсходовал денежные средства Общества в размере свыше 8 млн. рублей, значительно превышающем задолженность по заработной плате.

В частности, были произведены расчеты с поставщиками и подрядчиками, возвращены заемные денежные средства, произведены расчеты с бюджетом по пеням и штрафам, израсходованы денежные средства подотчетными лицами на хозрасходы.

За несвоевременную выплату заработной платы мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По решению суда в Тверской области закрыли сайт по продаже водительских удостоверений
Читатели «Комсомолки» выбрали самого любимого первоклашку Твери
Бешеная лиса напала на собаку в Тверской области
На улице Луначарского в Твери завершается ремонт
Тверская команда «+7» не попала в Высшую лигу КВН
В Твери мужчина отоваривался в супермаркетах на фальшивые деньги
Житель Тверской области зарубил топором своего знакомого
Сезон по гребле в Тверской области закроют соревнованиями "Русская Венеция"
За выходные в Тверской области поймали полсотни пьяных водителей
В Тверской области иномарка опрокинулась в чужой огород
Житель Тверской области лишился инструментов, которые хранил в пристройке
За сутки в Твери сбили двух пешеходов
Тверским первоклашкам необходим дневной сон
Губернатор Тверской области Игорь Руденя: Итоги выборов оцениваю очень высоко
Житель Тверской области испугался тюрьмы, оплатил долги по алиментам и вернулся в семью
В Твери замначальника отдела судебных приставов обвиняют в получении взятки
Воздух в Тверской области страдает от выхлопных газов
На муниципальном транспортном предприятии Твери «ПАТП-1» новый руководитель
Действие премьерного спектакля «Свадьба Кречинского» пройдет в Твери в декорациях цирковой арены
В Тверской области поисковики подняли из болота обломки военного самолета ИЛ-2 и останки летчика
На спектакль «Деревенская история» приглашают в Тверскую картинную галерею
Пропавший в Тверской области одиннадцатилетний мальчик найден живым
В поезде "гадалка" развела попутчицу из Твери на золото и деньги