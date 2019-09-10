Житель Тверской области зарубил топором своего знакомого
Убийство произошло в Конаковском районе Тверской области. По версии следствия, обвиняемый - местный житель - в состоянии алкогольного опьянения находился в доме у своих знакомых. Мужчины поссорились, и обвиняемый, взяв топор, нанес своему оппоненту 11 ударов в область жизненно важных органов: головы, шеи, грудной клетки, а также в область верхних конечностей.
От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
Заместителем Конаковского межрайонного прокурора в отношении подозреваемого утверждено обвинительное заключение по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
За совершенное преступление мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU