Житель Тверской области зарубил топором своего знакомого

СЕГОДНЯ 11:01 2019-09-10T11:01:25+03:00

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Убийство произошло в Конаковском районе Тверской области. По версии следствия, обвиняемый - местный житель - в состоянии алкогольного опьянения находился в доме у своих знакомых. Мужчины поссорились, и обвиняемый, взяв топор, нанес своему оппоненту 11 ударов в область жизненно важных органов: головы, шеи, грудной клетки, а также в область верхних конечностей.

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Заместителем Конаковского межрайонного прокурора в отношении подозреваемого утверждено обвинительное заключение по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

За совершенное преступление мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU