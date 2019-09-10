2019-09-10T09:51:30+03:00
Спорт

Сезон по гребле в Тверской области закроют соревнованиями "Русская Венеция"

Состязания пройдут в Вышнем Волочке 13 и 14 сентября
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области состоится закрытие гребного сезона Фото: пресс-служба администрации ТвериВ Тверской области состоится закрытие гребного сезона Фото: пресс-служба администрации Твери
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Областные соревнования по гребле на байдарках и каноэ "Русская Венеция" состоятся в Вышнем Волочке 13 и 14 сентября. История состязаний насчитывает более 30 лет. Традиционно они проводятся в рамках закрытия в Верхневолжье сезона по гребле.

В течение двух дней в акватории реки Цна на Старотверецком канале гребцы со всей области будут демонстрировать свое мастерство.

Предусмотрены заплывы спортсменов разных возрастов.

Состязания начнутся 13 сентября в 10:00. На 14 сентября назначено награждение победителей.

Отметим, что гребля на байдарках и каноэ является ведущим видом спорта в Верхневолжье, который развивается в регионе с 1953 года.

По мнению губернатора Игоря Рудени, спорт должен стать образом жизни для большинства жителей региона. Для этого в Верхневолжье принята Стратегия развития физкультуры и спорта до 2024 года.

На ее реализацию планируется направить свыше 9,2 млрд рублей, из них более 8,3 млрд – средства областного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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