В Тверской области иномарка опрокинулась в чужой огород
Причиной ДТП мог стать сон водителя за рулем
В Тверской области иномарка опрокинулась в чужой огород Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла утром, 10 сентября, на 212-м км трассы М-10 "Россия" в Торжокском районе Тверской области.
Водитель, управляя автомобилем "Ниссан", предположительно уснул за рулем, съехал с дороги и опрокинулся в чужой огород, смяв забор.
Как пояснили в региональном УГИБДД России, жизни пострадавшего ничего не угрожает. Признаков алкогольного опьянения у водителя нет.
ИСТОЧНИК KP.RU