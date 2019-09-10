СЕГОДНЯ 08:51 2019-09-10T08:51:38+03:00

В Тверской области иномарка опрокинулась в чужой огород Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

Причиной ДТП мог стать сон водителя за рулем

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Авария произошла утром, 10 сентября, на 212-м км трассы М-10 "Россия" в Торжокском районе Тверской области.

Водитель, управляя автомобилем "Ниссан", предположительно уснул за рулем, съехал с дороги и опрокинулся в чужой огород, смяв забор.

Как пояснили в региональном УГИБДД России, жизни пострадавшего ничего не угрожает. Признаков алкогольного опьянения у водителя нет.

ИСТОЧНИК KP.RU