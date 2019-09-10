2019-09-10T08:28:56+03:00
Происшествия

За сутки в Твери сбили двух пешеходов

Пострадавшим оказана помощь
Ольга ТРОФИМОВА
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За сутки в Твери сбили двух пешеходовЗа сутки в Твери сбили двух пешеходовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В понедельник, 9 сентября, в Твери сбили двух пешеходов. Первая авария произошла около 8:40 утра на пр-те Калинина.

47-летний водитель, управляя автомобилем "Ниссан Микра", сбил 55-летнюю женщину, которая перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирована в медицинское учреждение. Второе ДТП случилось днем на Петербургском ш., в районе д. 56.

23-летний водитель, управляя автомобилем "Хендай Солярис", наехал на 33-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

Как пояснили в региональной Госавтоинспекции, участники ДТП дали противоречивые показания, поэтому назначено административное расследование.

В результате аварии пешеход с полученными травмами бригадой "скорой помощи" доставлена в приемное отделение больницы скорой помощи г. Твери, после оказания медицинской помощи отпущена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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