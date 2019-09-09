Тверским первоклашкам необходим дневной сон

СЕГОДНЯ 20:43 2019-09-09T20:43:45+03:00

Чтобы не спать на уроках, нужно хорошенько выспаться дома. Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменить размер текста: A A

Рекомендации специалистов ведомства гласят: "ложиться спать школьникам следует в одно и то же время; ограничивать после 19 часов эмоциональные нагрузки (например, шумные игры, просмотр фильмов); формировать собственные полезные привычки: вечерний душ или ванна, прогулка, чтение. Комнату необходимо хорошо проветривать."

Что касается продолжительности сна, то младшеклассникам советуют спать 10 - 10,5 часов, ученикам средних классов - 9,5 - 10 и старшеклассникам 9 - 9,5 часов.

"Первоклассникам рекомендуется организовывать дневной сон продолжительностью до 2 часов", также отмечают в областном Роспотребнадзоре.

Кстати, здоровому сну поможет правильная двигательная активность и прогулки. Продолжительность активности и прогулок для школьников младшего возраста должна составлять как минимум 3-3,5 часа в младшем возрасте, а для старшеклассников - 2,5 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU