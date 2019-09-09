2019-09-09T18:41:45+03:00
Общество

Житель Тверской области испугался тюрьмы, оплатил долги по алиментам и вернулся в семью

Мужчина задолжал детям 180 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Твери задолжал по алиментам 180 тысяч рублейЖитель Твери задолжал по алиментам 180 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Выплачивать своим сыновьям алименты 38-летний житель Центрального района Твери должен был по решению суда. Однако, оказывать материальную помощь детям не спешил и требования о явке к судебным приставам игнорировал. По месту регистрации мужчина не проживал и накопил долг по алиментам в 180 тысяч рублей.

Приставы нашли местонахождение должника и доставили его в отдел.

За неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению и защите прав и интересов несовершеннолетнего ребенка в отношении должника был составлен протокол об административном правонарушении. Алиментщика также предупредили, что в случае систематического уклонения от уплаты алиментов ему грозит уголовная ответственность.

- В течение недели мужчина оплатил задолженность и вернулся в семью, чтобы принимать активное участие в жизни и воспитании своих детей, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Тверской области. - Исполнительный документ в отношении должника взыскательница отозвала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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