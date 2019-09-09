2019-09-09T18:29:55+03:00
Происшествия

В Твери замначальника отдела судебных приставов обвиняют в получении взятки

Подозреваемая находится под домашним арестом
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Замначальника отдела судебных приставов обвиняют в получении взяткиЗамначальника отдела судебных приставов обвиняют в получении взяткиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава Московского районного отдела судебных приставов города Твери. Женщину обвиняют в получении взятки.

По данным следствия, 6 сентября 2019 года обвиняемая в одном из кафе города получила взятку в сумме 70 тысяч рублей от лица, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия "Оперативный эксперимент". Деньги она взяла за совершение незаконных действий в интересах последнего.

- Судом в отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следователи продолжают проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24