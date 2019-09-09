В Твери замначальника отдела судебных приставов обвиняют в получении взятки

СЕГОДНЯ 18:29 2019-09-09T18:29:55+03:00

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Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава Московского районного отдела судебных приставов города Твери. Женщину обвиняют в получении взятки.

По данным следствия, 6 сентября 2019 года обвиняемая в одном из кафе города получила взятку в сумме 70 тысяч рублей от лица, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия "Оперативный эксперимент". Деньги она взяла за совершение незаконных действий в интересах последнего.

- Судом в отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следователи продолжают проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU