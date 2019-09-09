В Твери замначальника отдела судебных приставов обвиняют в получении взятки
Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела – заместителя старшего судебного пристава Московского районного отдела судебных приставов города Твери. Женщину обвиняют в получении взятки.
По данным следствия, 6 сентября 2019 года обвиняемая в одном из кафе города получила взятку в сумме 70 тысяч рублей от лица, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия "Оперативный эксперимент". Деньги она взяла за совершение незаконных действий в интересах последнего.
- Судом в отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следователи продолжают проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU