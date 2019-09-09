Воздух в Тверской области страдает от выхлопных газов

СЕГОДНЯ 18:11 2019-09-09T18:25:15+03:00

А количество автотранспорта в это время только растёт. Фото: Виктория ТУШКОВА

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Подробную статистику об уровне загрязнения окружающей среды в каждом регионе в своём докладе опубликовало федеральное Минприроды.

Из документа следует, что по объёму выброса в воздух загрязняющих веществ Тверская область занимает 9 место среди регионов ЦФО.

Транспорт в регионе загрязняет воздух практически в 5,5 раз активнее, чем предприятия промышленности. Если предприятия выбросили в воздух в 2018 году 27,7 тысяч тонн загрязняющих веществ, то транспорт — 149,6 тысяч тонн. Среди наших ближайших соседей — Московской, Смоленской, Ярославской,Псковской, Новгородской и Вологодской областей — такой огромный перевес в сторону загрязнения воздуха транспортом наблюдается только у нас.

С 2010 года загрязнение атмосферы предприятиями в Тверской области снижается, в то время как вредоносный выхлоп от транспорта всё больше растёт. По сравнению с 2017 годом загрязнение воздуха автотранспортом увеличились на 6,5 %, с 2010 г. – на 17,1 %.

ИСТОЧНИК KP.RU